Вышел геймплейный трейлер песочницы My Time at Sandrock ©

Издательство Focus Entertainment опубликовала на своем официальном YouTube-канале трейлер с демонстрацией игрового процесса ролевой песочницы My Time at Sandrock. К слову, данный ролик призван послужить напоминанием о полноценном релизе игры на PC, PlayStation 5, Xbox и Nintendo Switch, который состоится 2 ноября.

My Time at Sandrock — это продолжение игры My Time at Portia, посвященной фермерству, крафту и созданию поселения. Вы берете под контроль участок земли, сажаете урожай и выполняете заказы местных жителей Песчаного Взгорья, пытаясь повысить технологический потенциал деревни и не допустить экономического краха.

Проект вышел в Steam Early Access в мае 2022 года, где отлично стартовал и привлек дополнительные средства на последующую доработку. Первоначальный бюджет был собран на Kickstarter.