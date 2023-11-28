Бесплатный фэнтезийный экшен Naraka: Bladepoint получит свежее обновление с новыми монстрами

Динамичный экшен от третьего лица Naraka: Bladepoint был выпущен впервые в 2021 году для ПК, затем в течение следующих нескольких проект перекочевал на консоли, получил множество обновлений и стал бесплатным. Несмотря на смену модели распространения игры, разработчики проекта из студии 24 Entertainment и NetEase Games не собираются замедлять темпы поддержки контента в игре. Уже в эту среду для Naraka: Bladepoint готовится очередное обновление со свежим контентом.

Как сообщается, 29 ноября в Naraka: Bladepoint будет обновлен режим компании. В честь этого события авторы представили специальный ролик с обзором главных нововведений, который вы можете увидеть выше. Патч Showdown Update добавит в игру грозное морское чудовище — Омниуса. Вместе с Ферией Шеном вы можете попытаться одолеть его в последней главе Showdown, чтобы получить ценные награды.

Naraka: Bladepoint доступна для бесплатной игры на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.