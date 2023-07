Кроссовер Naraka: Bladepoint с NieR официально стартует в начале августа ©

Кроссовер Naraka: Bladepoint с NieR официально выходит в августе, объявила компания NetEase. Кроссовер будет включать контент из NieR: Replicant и NieR: Automata и станет доступен в игре 9 августа. Изначально кроссовер был анонсирован в декабре прошлого года, а таинственный трейлер дразнил предлагаемый контент (но не анонсировал его напрямую).

Похоже, у NetEase вошло в привычку выпускать короткие тизеры, поскольку появился еще один, и, как и предыдущий, он не отличается особой информативностью. Тем не менее, вы можете взглянуть на него здесь.

Трейлер также завершается фразой "Glory is Ours", которая, по-видимому, является отсылкой к фразе "Glory to Mankind" из NieR: Automata.

К сожалению, ни один из трейлеров не дает особой информации о том, что же на самом деле будет представлять собой кроссовер: наряды, персонажи или что-то совсем другое? NetEase обещает, что подробности появятся "скоро", так что, похоже, придется подождать и посмотреть.

Это далеко не первый кроссовер Naraka: Bladepoint. Игра уже дважды объединялась с Souls-like Wo Long: Fallen Dynasty.

Игра также стала бесплатной сегодня, так что вы можете опробовать ее, не заплатив ни копейки.