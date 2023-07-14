Naraka: Bladepoint стала бесплатной и вышла на консолях PlayStation ©

Naraka: Bladepoint стала доступна на PS5 и PS4 и вместе с этим релизом игра стала бесплатной на всех платформах. В честь этого был выпущен релизный трейлер, демонстрирующий, какой экшен с упором на рукопашный бой ожидает игроков. Учитывая, что в игру играют более 20 миллионов человек, самое время посмотреть, что за шумиха вокруг нее.

Пользователям условно-бесплатной версии Naraka: Bladepoint доступны все режимы, карты, косметические предметы и другой контент. А для тех, кто уже купил, предусмотрены разнообразные бонусы: расширенный список начальных героев, отсутствие ограничений по заработку монет и т. п.