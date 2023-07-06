Популярная королевская битва Naraka: Bladepoint станет бесплатной и выйдет на PS5 ©

Китайские разработчики из студии 24 Entertainment одни из немногих, кто успел на поезд невероятной популярности жанра "Королевской битвы". Два года назад, в 2021 году, они успешно запустили Naraka: Bladepoint с динамичными сражениями в ближнем бою и элементами фэнтези. Игра мгновенно завоевала популярность и до сих пор сохраняет высокий онлайн, а единственным её серьезным недостатком был ценник обязательной покупки, но скоро все изменится. Создатели проекта вместе с компанией NetEase Games анонсировали переход Naraka: Bladepoint на бесплатную модель и выход на консоль PS5.

Для тех из вас, кто не знаком с Naraka: Bladepoint, это динамичный экшен от третьего лица ориентирующийся исключительно на PVP-матчах до 60 игроков. Главным отличием игры от других подобных представителей жанра является упор на схватки в ближнем бою, где игроки управляют уникальными персонажами с определенными способностями.

В честь запуска бесплатной игры, разработчики запланировали следующие события и награды:

Capture the Spirit Well: битва между бандами 12 на 12, позволяющая игрокам захватывать локации и зарабатывать очки.

битва между бандами 12 на 12, позволяющая игрокам захватывать локации и зарабатывать очки. Новые двойные алебарды: сочетает в себе копье и кинжал. Он может наносить прямые удары, а также наносить горизонтальные удары с возможностью блокировки другого оружия.

сочетает в себе копье и кинжал. Он может наносить прямые удары, а также наносить горизонтальные удары с возможностью блокировки другого оружия. Обновления Палаты правосудия в режиме гильдии: позиция и другие функции добавлены в текущую систему гильдий.

позиция и другие функции добавлены в текущую систему гильдий. Новый герой — Тесса: Тесса — 1000-летний демон-лиса, который может очаровывать своих врагов и захватывать их души.

Тесса — 1000-летний демон-лиса, который может очаровывать своих врагов и захватывать их души. Награды для ветеранов: игроки, купившие игру ранее, получат внутриигровое золото, эквивалентное тому изданию, которое у них есть в настоящее время, и многое другое.

игроки, купившие игру ранее, получат внутриигровое золото, эквивалентное тому изданию, которое у них есть в настоящее время, и многое другое. Эксклюзивные предметы для игроков PlayStation 5

Юбилейные внутриигровые события и награды

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игроки могут исследовать пространство, стоя в очереди. Тема скина нового сезона: Классика гор и морей и бог четырех времен года

Классика гор и морей и бог четырех времен года Преимущества XGP: игроки, которые владеют учетной записью NARAKA через Xbox Game Pass, будут автоматически обновлены до Ultimate Edition.

Naraka: Bladepoint станет бесплатной на всех платформах уже 13 июля, а вместе с этим состоится релиз версии для PS5.