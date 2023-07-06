Популярная королевская битва Naraka: Bladepoint станет бесплатной и выйдет на PS5

Китайские разработчики из студии 24 Entertainment одни из немногих, кто успел на поезд невероятной популярности жанра "Королевской битвы". Два года назад, в 2021 году, они успешно запустили Naraka: Bladepoint с динамичными сражениями в ближнем бою и элементами фэнтези. Игра мгновенно завоевала популярность и до сих пор сохраняет высокий онлайн, а единственным её серьезным недостатком был ценник обязательной покупки, но скоро все изменится. Создатели проекта вместе с компанией NetEase Games анонсировали переход Naraka: Bladepoint на бесплатную модель и выход на консоль PS5.
Для тех из вас, кто не знаком с Naraka: Bladepoint, это динамичный экшен от третьего лица ориентирующийся исключительно на PVP-матчах до 60 игроков. Главным отличием игры от других подобных представителей жанра является упор на схватки в ближнем бою, где игроки управляют уникальными персонажами с определенными способностями.
В честь запуска бесплатной игры, разработчики запланировали следующие события и награды:
- Capture the Spirit Well: битва между бандами 12 на 12, позволяющая игрокам захватывать локации и зарабатывать очки.
- Новые двойные алебарды: сочетает в себе копье и кинжал. Он может наносить прямые удары, а также наносить горизонтальные удары с возможностью блокировки другого оружия.
- Обновления Палаты правосудия в режиме гильдии: позиция и другие функции добавлены в текущую систему гильдий.
- Новый герой — Тесса: Тесса — 1000-летний демон-лиса, который может очаровывать своих врагов и захватывать их души.
- Награды для ветеранов: игроки, купившие игру ранее, получат внутриигровое золото, эквивалентное тому изданию, которое у них есть в настоящее время, и многое другое.
- Эксклюзивные предметы для игроков PlayStation 5
- Юбилейные внутриигровые события и награды
- Сотрудничество с «Жилищем в горах Фучунь » (по мотивам известной китайской картины)
- 3D-лобби: игроки могут исследовать пространство, стоя в очереди.
- Тема скина нового сезона: Классика гор и морей и бог четырех времен года
- Преимущества XGP: игроки, которые владеют учетной записью NARAKA через Xbox Game Pass, будут автоматически обновлены до Ultimate Edition.
Naraka: Bladepoint станет бесплатной на всех платформах уже 13 июля, а вместе с этим состоится релиз версии для PS5.
Ты бы убрал девчонку то, разработчики теперь против такого.
Прикольно, надо будет попробовать