Представлен трейлер нового героя Хади в Naraka: Bladepoint

Новый боевой персонаж, вооруженный механической рукой, будет добавлен в игру с 15 ноября.

Дизайн Хади вдохновлен Ближним Востоком, и он активно использует свою механическую руку во время сражений. Появление Хади ознаменует завершение 10-го сезона игры Naraka: Bladepoint, который представил множество новых функций.

До 15 ноября игроки смогут собирать Жетоны Хади в виде шестеренок, выполняя ежедневные задания по ремонту соответствующих частей его механической руки и разблокировке коллекционных предметов. Лишними винтиками можно будет обменяться с другими игроками.