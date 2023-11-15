Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections получает сдержанные оценки от критиков

Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections получила в международной прессе в целом положительные оценки, хотя и с некоторыми исключениями: первые рецензии говорят о хорошей завязке, которая не разочарует поклонников серии.
- TheGamer - 8
- Screen Rant - 8
- Multiplayer.com - 7,5
- Push Square - 7
- Noisy Pixel - 6,5
- Shacknews - 5
Что касается праздничных наборов, то Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections справляется с поставленной задачей, но не более того. Не хватает сюжетной реализации, которая ужасно пересказывает оригинальный контент, а остальная часть игры - это просто больше Naruto Ultimate Ninja Storm. Если вы являетесь ярым поклонником Наруто и игр серии Ultimate Ninja Storm, то, скорее всего, то, что здесь представлено, вас заинтересует, но если вы уже проходили эти игры ранее, то возвращаться не стоит.
Из-за того, что большая часть контента была взята из прошлых игр, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections легче рекомендовать новичкам в серии. Тем не менее, это все равно впечатляюще полный аниме-файтинг: командный геймплей впечатляющ, новые режимы в целом хороши, а размер списка персонажей трудно игнорировать.
Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections выйдет 17 ноября на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch и будет включать в себя две различные кампании: одну, основанную на событиях классической саги о Наруто, и одну, рассказывающую оригинальную историю о Боруто.