На консолях вышел симулятор кольцевых гонок - NASCAR 25

iRacing Studios с гордостью представляет NASCAR 25 — официальную игру NASCAR, включающую все четыре национальные серии: ARCA Menards Series, NASCAR Xfinity Series, NASCAR Craftsman Truck Series и NASCAR Cup Series.

В NASCAR 25 вас ждут все возможности, которые вы ожидаете от разработчиков самого реалистичного симулятора. Впервые на консолях iRacing Studios представила лазерное сканирование моделей автомобилей и трасс, обеспечивая непревзойденный уровень аутентичности.

Благодаря физической модели, настроенной экспертами и основанной на отзывах реальных гонщиков и команд NASCAR, вы сможете погрузиться в атмосферу гонок, как никогда раньше. В режимах «Быстрая гонка», «Чемпионат», «Мультиплеер» или «Карьера» — сочетание трасс, автомобилей и впечатлений заставит вас возвращаться снова и снова. Пройдите путь от мастерской на заднем дворе в серии ARCA Menards до многократного чемпиона NASCAR Cup Series в режиме карьеры и покажите миру, на что вы способны. Это игра NASCAR которую вы ждали, добро пожаловать!

На компьютерах игра выйдет 11 ноября.