Состоялся релиз аркадной гонки NASCAR Arcade Rush на ПК и консолях

Аркадная гонка NASCAR Arcade Rush стала доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam. Садитесь за руль и участвуйте в захватывающих, высокоскоростных соревнованиях NASCAR и азарте, которого вы никогда раньше не видели на совершенно переосмысленных версиях самых знаковых гоночных трасс автоспорта.
Испытайте острые ощущения от гонок NASCAR совершенно по-новому с помощью напряженных аркадных гонок на реальных трассах NASCAR, полностью переработанных с потрясающими поворотами, головокружительными поворотами, прыжками, бросающими вызов гравитации, нитроускорителями и другими сюрпризами. Настройте свой автомобиль и водителя, соревнуясь за первое место в различных игровых режимах, включая серию Career NASCAR Cup, а также сетевой и локальный многопользовательский режим.
Не стыдно такое выпускать в 2023 году ? Ах да, свич ... вопросов больше нет.
И пк....
Привет из 2000х
опять мобильная помойка на пк
попытка выехать рядом с хотвилс?
Лучше старой аркадной NASCAR rumble на пс1 ничего не вышло