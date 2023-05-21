Издательство Bonus Stage Publishing объявило о партнерстве с Cheers для предстоящей игры Neanderthallica ©

Bonus Stage Publishing, финский издатель видеоигр, объявил о сотрудничестве с Cheers, талантливыми разработчиками игр из Украины, для выпуска их отмеченной наградами игры Neanderthallica. Действие Neanderthallica происходит в доисторическом мире, полном приключений, головоломок и научной фантастики.

В Neanderthallica игроки отправляются в захватывающее путешествие по увлекательной сюжетной линии, где у них есть возможность изменять погоду и наблюдать ее влияние на окружающую среду, сражения и многое другое. В этой уникальной игре-головоломке-метроидвании игрокам предстоит создавать запасные части, комбинировать их для создания нового снаряжения и оружия, а также использовать умные комбинации оружия и погодных условий, чтобы преодолевать головоломки и побеждать врагов.

Neanderthallica выйдет в Steam в 2023 году.