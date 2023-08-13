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NecroBoy: Path to Evilship 31.10.2022
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Приключенческая головоломка NecroBoy: Path to Evilship доберётся до Nintendo Switch в конце августа

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monk70
Новости

Компания Gravity Game Arise сообщила, что уморительно-жуткая приключенческая головоломка NecroBoy: Path to Evilship, разработанная Chillin 'Wolf и изданная под под лейблом Gravity Indie Games, выйдет на Nintendo Switch 31 августа.

Следуйте за юным некромантом НекроБоем и его недавно воскресшим слугой Лакеем. Используя свои темные силы, НекроБой возвращает к жизни своих некроминьонов, чтобы выполнять его приказы и решать головоломки, чтобы отправиться в склеп своего печально известного героя, Некромэна.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Mad_cloud

Одни новости про то что до Нинтендо что то дошло .

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