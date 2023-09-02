Приключенческая головоломка NecroBoy Path to Evilship наподобие Overlord получила версию для Nintendo Switch

Компания Gravity Game Arise сообщила, что уморительно жуткая игра Necroboy Path to Evilship, разработанная Chillin' Wolf и опубликованная лейблом Gravity Indie Games, вышла на Nintendo Switch.
В игре мы будем следить за молодым некромантом НекроБоем и его недавно воскресшим слугой Лакеем. Последний не согласен с тем, что при нем используют термин «слуга», а тем более имя «Лаей». Это не помешает им учиться друг у друга, поскольку мотивы НекроБоя и его путь ко Злу являются катализатором, который объединит их судьбы.
Используя свои темные силы, НекроБой воскрешает своих НекроМиньонов, чтобы выполнять свои приказы и решать головоломки в склепе своего печально известного героя НекроМэна.