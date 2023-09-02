Приключенческая головоломка NecroBoy Path to Evilship наподобие Overlord получила версию для Nintendo Switch

Приключенческая игра, в которой вы познакомитесь с жизнью и мечтами молодого некроманта, желающего стать самым страшным и могущественным повелителем зла за всю историю мира. С помощью своих тёмных сил он оживляет своих некроминьонов — верных и послушных слуг, которые готовы выполнить любое его желание и помочь ему преодолеть все препятствия на пути к своей цели. Его цель — добраться до склепа легендарного НекроМэна.

В этой истории вы будете следить за приключениями этого некроманта и его некроминьонов, которые будут решать различные головоломки, используя свои уникальные способности. Например, вы сможете использовать своих миньонов для решения различных задач, таких как перемещение тяжёлых предметов или активация механизмов.