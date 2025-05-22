Визуальная новелла "Nekopara: After" выйдет 29 мая

Новая часть популярной серии визуальных новелл Nekopara выйдет 29 мая, вместо 22, как изначально планировалось. Анонс игры состоялся еще в 2021 году, и с тех пор фанаты ждали продолжения. Сценарий написал Мурасаки Юкия, известный по работе над Nekopara 4 и Kami-sama no You na Kimi e.

Игра будет доступна одновременно на японском, английском и китайском языках. Разработчики также представили опенинг новой части.