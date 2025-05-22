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NEKOPARA Vol. 1 29.12.2014
Адвенчура, Аниме
6.1 23 оценки

Визуальная новелла "Nekopara: After" выйдет 29 мая

RedDay13 RedDay13

Новая часть популярной серии визуальных новелл Nekopara выйдет 29 мая, вместо 22, как изначально планировалось. Анонс игры состоялся еще в 2021 году, и с тех пор фанаты ждали продолжения. Сценарий написал Мурасаки Юкия, известный по работе над Nekopara 4 и Kami-sama no You na Kimi e.

Игра будет доступна одновременно на японском, английском и китайском языках. Разработчики также представили опенинг новой части.

3
5
NEKOPARA Vol. 1
29.12.2014
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Neco-Aheron

Ня =3

1
RASTA PAHAN

Я надеюсь, это серия игр 18+, или я не понимаю, почему там столько игр и почему она такая популярная

Lourens_Shiba

Это 18+(кроме одной части)

Пользователь ВКонтакте

Пусть обратно выходит // Артём Савельев

NorutaUz

Там наконец-то можно будет "поиграть" с Сигурэ?