Визуальная новелла "Nekopara: After" выйдет 29 мая

Новая часть популярной серии визуальных новелл Nekopara выйдет 29 мая, вместо 22, как изначально планировалось. Анонс игры состоялся еще в 2021 году, и с тех пор фанаты ждали продолжения. Сценарий написал Мурасаки Юкия, известный по работе над Nekopara 4 и Kami-sama no You na Kimi e.
Игра будет доступна одновременно на японском, английском и китайском языках. Разработчики также представили опенинг новой части.
Ня =3
Я надеюсь, это серия игр 18+, или я не понимаю, почему там столько игр и почему она такая популярная
Это 18+(кроме одной части)
Пусть обратно выходит // Артём Савельев
Там наконец-то можно будет "поиграть" с Сигурэ?