В базе данных Steam обнаружен ремастер Neverwinter Nights 2

Поклонников классических RPG ждет приятный сюрприз: в базе данных Steam обнаружили Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, что намекает на скорый анонс ремастера.

Neverwinter Nights 2 – культовая ролевая игра от Obsidian Entertainment, вышедшая в 2006 году. Она основана на системе Dungeons & Dragons 3.5 edition и продолжает традиции серии, начатой BioWare. Действие разворачивается в знаменитом мире Forgotten Realms, а сюжет посвящен поиску таинственных серебряных осколков и борьбе с Королем Теней.

Известно, что будущий ремастер займет 36,38 Гб и будет полностью совместим со Steam Deck. Однако главной новостью для русскоязычных игроков станет официальный перевод на русский язык.