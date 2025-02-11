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Neverwinter Nights 2 31.10.2006
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Вид сверху, Фэнтези
9.1 1 269 оценок

В базе данных Steam обнаружен ремастер Neverwinter Nights 2

butcher69
Новости

Поклонников классических RPG ждет приятный сюрприз: в базе данных Steam обнаружили Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, что намекает на скорый анонс ремастера.

Neverwinter Nights 2 – культовая ролевая игра от Obsidian Entertainment, вышедшая в 2006 году. Она основана на системе Dungeons & Dragons 3.5 edition и продолжает традиции серии, начатой BioWare. Действие разворачивается в знаменитом мире Forgotten Realms, а сюжет посвящен поиску таинственных серебряных осколков и борьбе с Королем Теней.

Известно, что будущий ремастер займет 36,38 Гб и будет полностью совместим со Steam Deck. Однако главной новостью для русскоязычных игроков станет официальный перевод на русский язык.

18
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
AT_Sagor

Пусть это окажется правдой, а не очередной похороненной в базе данных информацией.

9
BewitchingBaron

а ремастер то в чем будет состоять? а то вон недавно ремастер симса вышел, так он ужасен и убог.

1
Хевель

Не поверю пока не увижу анонс ремастера со списком того что они там поправят. А если есть оригинал в Стим дадут бесплатно ремастер или хоть скидку? 🤔

(Пожалуйста пусть это будет не тупой прогон текстур через AI и растягивание текстур).

0
todor7

Вы работайте, а я буду кушать.

0
Dark1994

Если бы графон подтянули, было бы отлично!

0
Кей Овальд

Хе, а это было бы отличный подарок, игра-то шедевр.

0
Talendor3

лучше бы конечно ремастер 1 части сделали, но тоже круто

0
Йоховугундль

так ужеж сделали Беамдог

0
AT_Sagor Йоховугундль

Пусть ещё раз сделают, чтобы был свой Skyrim во вселенной D&D, который можно покупать снова и снова.

0
Чебурешник

любая рпг хороша, лишь бы не от биоварей

0
grobor root

Ну не любая, а трилогия от них хороша

0
RandySavage
официальный перевод на русский язык.

Так он вроде и так был,не?Ну,будет повод перепройдти.Хотя реймастер это такое себе,лучше бы ремейк бахнули.Тока без современных веяний.

0
korhaalom

О, офигенно крутые новости.

Жаль что пеки нет, а на консоли не выйдет :(

0