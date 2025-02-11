В базе данных Steam обнаружен ремастер Neverwinter Nights 2

Поклонников классических RPG ждет приятный сюрприз: в базе данных Steam обнаружили Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, что намекает на скорый анонс ремастера.
Neverwinter Nights 2 – культовая ролевая игра от Obsidian Entertainment, вышедшая в 2006 году. Она основана на системе Dungeons & Dragons 3.5 edition и продолжает традиции серии, начатой BioWare. Действие разворачивается в знаменитом мире Forgotten Realms, а сюжет посвящен поиску таинственных серебряных осколков и борьбе с Королем Теней.
Известно, что будущий ремастер займет 36,38 Гб и будет полностью совместим со Steam Deck. Однако главной новостью для русскоязычных игроков станет официальный перевод на русский язык.
Пусть это окажется правдой, а не очередной похороненной в базе данных информацией.
а ремастер то в чем будет состоять? а то вон недавно ремастер симса вышел, так он ужасен и убог.
Не поверю пока не увижу анонс ремастера со списком того что они там поправят. А если есть оригинал в Стим дадут бесплатно ремастер или хоть скидку? 🤔
(Пожалуйста пусть это будет не тупой прогон текстур через AI и растягивание текстур).
Вы работайте, а я буду кушать.
Если бы графон подтянули, было бы отлично!
Хе, а это было бы отличный подарок, игра-то шедевр.
лучше бы конечно ремастер 1 части сделали, но тоже круто
так ужеж сделали Беамдог
Пусть ещё раз сделают, чтобы был свой Skyrim во вселенной D&D, который можно покупать снова и снова.
любая рпг хороша, лишь бы не от биоварей
Ну не любая, а трилогия от них хороша
Так он вроде и так был,не?Ну,будет повод перепройдти.Хотя реймастер это такое себе,лучше бы ремейк бахнули.Тока без современных веяний.
О, офигенно крутые новости.
Жаль что пеки нет, а на консоли не выйдет :(