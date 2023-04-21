В Marvel's Iron Man будет открытый мир? В новой вакансии от EA Motive нашли намек на это ©

О таинственной игре Marvel's Iron Man, разрабатываемой студией EA Motive, до сих пор известно очень мало. Мы знаем, что работа над Marvel's Iron Man уже началась, и разработчики заверили нас, что проект находится в надежных руках. Но новая вакансия, возможно, раскрыло больше деталей.

Через сообщение в Twitter директор по повествованию Стивен Родс дал понять, что EA Motive ищет в свою команду старшего сценариста, который будет помогать сценаристам придумывать новые способы рассказывать истории, заниматься написанием диалогов, развитием повествования и реализацией новых идей для обогащения сюжетной линии игры. Цель, подчеркивает Родс, - "создать следующую великую историю о Железном человеке".

Среди требований к потенциальному кандидату особенно выделяется одна деталь: наличие "опыта работы с играми с открытым миром и умение писать нелинейные диалоги". Таким образом, можно предположить, что Marvel's Iron Man может иметь открытый мир, хотя пока это остается гипотезой, не получившей окончательного подтверждения. Однако учитывая характеристики знаменитого супергероя Marvel, который может летать на сверхзвуковых скоростях благодаря двигателям своего костюма, можно предположить, что разработчики хотят максимально использовать все возможности Железного Человека, которые могут быть лучше всего реализованы в открытом мире.

Более раннее объявление о вакансии также намекало на то, что Marvel's Iron Man может быть реализован на Unreal Engine 5 вместо Frostbite Engine от Electronic Arts.