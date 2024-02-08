Разработчики Subnautica 2 разъяснили про "игру как сервис": "Никаких сезонных абонементов, боевых пропусков и подписки"

Во время сообщения о доходах в среду издатель Krafton раскрыл пару ключевых особенностей предстоящей игры Subnautica 2 от разработчика Unknown Worlds. Эти функции включали в себя многопользовательскую игру, а также внедрение модели «игры как услуга» (GaaS).

В последующем сообщении на веб-сайте игры Unknown Worlds предоставили некоторые разъяснения о состоянии игры на основе сказанного.

Во-первых, студия заявляет, что ранний доступ к игре не запланирован на 2024 год, но новости о нем появятся позже в этом году. Во-вторых, они углубились в особенности многопользовательского аспекта игры, а также модели GaaS.

«Что касается «игры как услуга», мы просто планируем постоянно обновлять игру в течение многих лет, как и две предыдущие игры Subnautica. Подумайте о расширении нашей модели обновлений раннего доступа. Никаких сезонных абонементов. Никаких боевых пропусков. Никакой подписки.



Игра не ориентирована на многопользовательский режим. Кооператив станет совершенно необязательным способом игры. Вы сможете наслаждаться игрой в одиночном режиме».