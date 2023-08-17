Первые подробности и геймплейный трейлер NHL 24

Компания Electronic Arts раскрыла подробности о NHL 24, новой части популярной серии игр на хоккейную тематику. Также был показан первый геймплейный трейлер. Выход игры запланирован на 6 октября 2023 года. Игра выйдет на консолях PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. К сожалению, ПК-геймерам вновь придется обойтись без нее.
Те, кто предварительно приобретет X-Factor Edition, начнут игру на три дня раньше и получат так называемый "HUT Pack создания команды на выбор", который облегчит старт при создании команды мечты в режиме Ultimate Team.
Авторы обещают множество изменений и новых возможностей.
- В NHL 24 будет использована технология Exhaust Engine, которая позволит существенно обновить игровой процесс. Расширенные атакующие действия и время, проведенное в зоне атаки, будут вознаграждаться, что, как ожидается, придаст игре большую реалистичность.
- Улучшенная физика и анимация, как ожидается, обеспечат больший контроль над игроками и более реалистичный эффект их контакта на льду.
- Авторы также обещают новые возможности управления. Например, можно будет симулировать намерение отдать пас, чтобы запутать соперника.
- В NHL 24 будет реализована возможность кросс-игры, что позволит владельцам аппаратов разных поколений играть вместе в многопользовательском режиме. Таким образом, можно будет играть на PS4 против XONE или на PS5 против XSX.
у меня эта серия полностью убила стики на геймпаде пс4
у тебя убила стики многие годы поьзования геймпада! а не нхл))
за полную стоимость пожалуй не буду брать а вот позже вместе с подпиской почему бы и нет
вот ушлепки а) сделайте на пк!!!!!!!!!!!!!)
как и фифа короче каждый год одно и тоже
фифа хотя бы на пк есть!((