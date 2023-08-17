Первые подробности и геймплейный трейлер NHL 24 ©

Компания Electronic Arts раскрыла подробности о NHL 24, новой части популярной серии игр на хоккейную тематику. Также был показан первый геймплейный трейлер. Выход игры запланирован на 6 октября 2023 года. Игра выйдет на консолях PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. К сожалению, ПК-геймерам вновь придется обойтись без нее.

Те, кто предварительно приобретет X-Factor Edition, начнут игру на три дня раньше и получат так называемый "HUT Pack создания команды на выбор", который облегчит старт при создании команды мечты в режиме Ultimate Team.

Авторы обещают множество изменений и новых возможностей.