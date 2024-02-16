В файтинге Nickelodeon All-Star Brawl 2 начались бесплатные выходные

В онлайн-игре Nickelodeon All-Star Brawl 2 стартовали бесплатные выходные, а также вышло дополнение с новым персонажем - Мистером Крабсом из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".
Чтобы отметить релиз дополнения, разработчики из студии Ludosity запустили специальную акцию: до 19 февраля игра доступна бесплатно на платформе Steam. Nickelodeon All-Star Brawl 2 предлагает возможность превратиться в героев из мультфильмов, сражаться с другими игроками на разнообразных аренах, побеждать боссов и испытывать различные режимы игры, а также осваивать крутые комбо.
В настоящее время цены на игру варьируются в следующем диапазоне: стандартное издание - 800 рублей, Deluxe Edition - 1562 рубля, Ultimate Edition - 2007 рублей, дополнение Mr. Krabs Brawl Pack - 280 рублей, сезонный пропуск - 880 рублей.
Минимальные системные требования Nickelodeon All-Star Brawl 2:
64-разрядные процессор и операционная система
ОС: Windows 10 (64-битная)
Процессор: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
Оперативная память: 8 GB ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
DirectX: версии 11
Сеть: Широкополосное подключение к интернету
Место на диске: 15 GB