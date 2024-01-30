В Китае предъявлено уголовное обвинение людям, занимавшимся подделкой фигурок Final Fantasy и NieR: Automata

Компания Square Enix объявила о том, что ей удалось побороть широкомасштабное производство и распространение поддельных фигурок из своих игр в Китае.

Согласно пресс-релизу издательства, власти страны предъявили уголовные обвинения трем лицам, занимавшимся производством, и шести - распространением.

Хотя новость появилась только сейчас, на самом деле это произошло в мае 2023 года в провинции Гуандун в ответ на обвинения, поступившие от нескольких компаний из Японии и Китая.

В ходе операции власти также изъяли поддельные фигурки из франшиз Final Fantasy (в частности, Final Fantasy VII Remake) и NieR: Automata.

Square Enix отмечает, что такие нелегальные подделки, основанные на дизайне ее персонажей, обычно продаются по всему миру, а изъятые товары предназначались для продажи на основных дистрибьюторских платформах в Китае, Японии и на Западе.

Издательство подало запрос китайским властям, который в итоге привел к предъявлению уголовных обвинений на основании информации, собранной в сотрудничестве со следственной фирмой и коллегами по индустрии.

Square Enix обязуется и дальше защищать свою интеллектуальную собственность, чтобы предоставлять более качественные продукты и услуги, поддерживать и укреплять имидж своего бренда.

Компания продолжит защищать свою интеллектуальную собственность, чтобы предоставлять более качественные продукты и услуги, а также поддерживать и укреплять имидж своего бренда. Компания напоминает своим клиентам и дистрибьюторам о необходимости сохранять бдительность и защищать себя от подделок.

Стоит отметить, что многие из фигурок, о которых идет речь, часто выходят далеко за рамки того, что Square Enix разрешила бы производителю по официальной лицензии.

Например, и Тифа в вечернем платье, и 2B, изображенная выше, созданы так, что их одежда может быть снята, и под ней скрывается самое интересное.

Это очень распространенный элемент в подобной нелицензионной продукции, произведенной в Китае, и вероятно, что это доставляет бренд-менеджерам Square Enix дополнительную головную боль.

Конечно, за этой категорией товаров стоит огромная индустрия, поэтому уголовные обвинения, о которых здесь говорится, вряд ли остановят поток поддельных фигурок, которые продолжают наводнять мировые рынки, часто продаваясь бок о бок с лицензионными, особенно за пределами Японии.