Викторианская выживалка Nightingale выйдет на два дня раньше

Компания Inflexion Games объявила, что игра Nightingale выйдет в раннем доступе для ПК через Steam и Epic Games Store 20 февраля, на два дня раньше, чем ранее объявленный релиз 22 февраля. Стоимость игры составит $29,99 (о цене в других регионах пока ничего не известно.
Nightingale - это игра от первого лица с открытым миром, в которой игроку предстоит сражаться с окружающей средой и заниматься ремесленничеством в одиночку или в кооперации с друзьями. Стройте, мастерите, сражайтесь и исследуйте, проходя через мистические порталы в различные удивительные и фантастические миры.
Вы оказались за пределами нашего мира, отрезанные от него в результате краха сети арканных порталов. В результате этой катастрофы вы вынуждены бороться за выживание в лабиринте прекрасных и опасных царств фейри.