Ninja Gaiden 4 покажут на церемонии открытия gamescom 2025

Текущий год был отмечен релизом нескольких отличных слэшеров, включая 2D платформер Ninja Gaiden: Ragebound, но уже вскоре франшиза вернется к современному 3D-стилю с Ninja Gaiden 4. Но прежде чем это произойдет, Ninja Gaiden 4 покажут в рамках Gamescom Opening Night Live, которая состоится 19 августа.

В Ninja Gaiden 4 к Рю Хаябусе присоединится новый протагонист - молодой ниндзя по имени Якумо. Согласно сюжету, на Токио недалекого будущего обрушивается «дождь мисамы» вследствие воскрешения древнего врага. Якумо окажется тем, кто должен решить судьбу города, но при этом окажется, что его судьба тесно переплетена с Рю Хаябусой, с которым ему необходимо примириться. Игроков ждут трансформации оружия с помощью ниндзюцу Bloodbind, а также старые техники, такие как Izuna Drop и Flying Swallow

Релиз игры на PS5, Xbox Series и PC намечен на 21 октября 2025 года, так что сейчас самое время увидеть новую порцию неистового и крайне жестокого геймплея.