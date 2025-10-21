Ninja Gaiden 4 получила высокие оценки от журналистов

После более чем десятилетнего отсутствия новых игр Ninja Gaiden наконец-то снова в центре внимания — критики хвалят четвёртую часть основной серии, разработанную PlatinumGames и изданную Xbox.

Средний балл Ninja Gaiden 4 на MetaCritic составляет 83, а на OpenCritic — 81. Критики высоко оценили чёткие и плавные бои, техническую отточенность и баланс между классическим уровнем сложности и современным стилем. Однако некоторые отмечают и некоторые недостатки, такие как слабый сюжет, повторяющиеся сцены и проблемы с камерой.

TechRaptor — 9/10

Game informer — 8.75/10

XboxEra — 8.5/10

Noisy Pixel — 8.5/10

VGC — 4/5

WindowsCentral — 4/5

CGMagazine — 8/10

IGN — 8/10

GameSpot — 8/10

PushSquare — 7/10

PC Gamer — 6.9/10

XDA — 6/10

90 – GOGConnected

Сложно представить себе фаната экшен-игр, которому не понравилась бы Ninja Gaiden 4. Бои в ней жестокие и невероятно плавные. Перемещение по локациям захватывает как никогда, превращая каждую битву в настоящий балет акробатических трюков и рукопашного боя. Некоторые сцены затянуты немного дольше, чем нужно, а ближе к концу сюжетная линия вызывает вопросы. Тем не менее, можно вздохнуть с облегчением: Ninja Gaiden 4 – это кровавое и захватывающее возвращение, которого так ждали фанаты.

85 – Noisy Pixel

Ninja Gaiden 4 знаменует собой значительный шаг в развитии культовой серии экшенов, сочетая в себе безжалостную точность, которую так ждали фанаты, нового главного героя и одну из самых стильных боевых систем. Хотя повествование порой запинается, а некоторые встречи с врагами кажутся повторяющимися, плавность игровых механик и невероятный темп делают её одной из самых захватывающих экшен-игр последнего времени.

80 – GameSpot

Ninja Gaiden 4 – это брутальное сочетание невероятных кровавых брызг, впечатляющего оружия и великолепного стильного экшена. Она стирает горькие воспоминания о Ninja Gaiden 3 и заставляет тосковать по новым экшенам с интересными персонажами, ностальгически напоминая о том, как такие игры, как Ninja Gaiden, Devil May Cry и Bayonetta, доминировали в жанре до недавнего появления Souls-подобных игр. Каждое изменение значимо, укрепляет прочный фундамент и развивает формулу, раскрывая всё лучшее в феноменальной боевой системе.

75 – Everyday

Боевая система остаётся невероятно увлекательной, а новые функции, внесённые в игровой мир, позволяют развивать игру гораздо более увлекательно, чем раньше. Однако, учитывая эти предпосылки, очень жаль, что те же усилия не были приложены к повествованию, которое, к сожалению, не раскрывает превосходную завязку сюжета и в итоге превращается в банальную и безвкусную историю. После более чем десятилетнего перерыва, учитывая имена, участвовавшие в проекте, было логично ожидать от игры нечто совершенно иного уровня.

70 – Hardcore Gamer

Ninja Gaiden 4 предлагает невероятно увлекательный, но в то же время разочаровывающий опыт. С одной стороны, бои захватывающие, с захватывающими приёмами и комбо. С другой стороны, сюжет, темп, структура миссий и дизайн некоторых врагов оставляют желать лучшего.

65 – The Outerhaven

Ninja Gaiden 4 предлагает динамичный, напряжённый экшен, позволяющий вам с лёгкостью и удовольствием крушить демонов и кибернетических солдат. Однако чрезмерное использование фишек в дизайне уровней, скудное разнообразие оружия и поверхностный сюжет не позволяют игре оставить неизгладимое впечатление.

54 – Power Unlimited

Ninja Gaiden 4 развивает феноменальный экшен, который вы привыкли ожидать от PlatinumGames, но слишком часто скатывается в однообразие. Окружение, враги и даже боссы бесконечно повторяются в игровом мире, который кажется постоянно пустым. Это мешает наслаждаться боём, ведь вы почти всегда знаете, что будет дальше.