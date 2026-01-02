Nioh 3 получила новый геймплейный тизер

Team Ninja показала свежий геймплей Nioh 3, сделав акцент на ускоренный темп боёв и визуальное обновление. Сражения стали агрессивнее и динамичнее, камера — плавнее, а анимации — резче и реалистичнее, что усиливает ощущение каждого удара.

Разработчики также улучшили освещение, эффекты частиц и детализацию окружения, придав миру более мрачную и кинематографичную атмосферу. Добивания выглядят эффектнее, а переходы между приёмами — заметно плавнее.

Дата релиза пока не объявлена, но авторы отмечают, что проект находится на финальной стадии разработки и ориентирован на опытных поклонников серии.