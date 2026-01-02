Nioh 3 получила новый геймплейный тизер

Team Ninja показала свежий геймплей Nioh 3, сделав акцент на ускоренный темп боёв и визуальное обновление. Сражения стали агрессивнее и динамичнее, камера — плавнее, а анимации — резче и реалистичнее, что усиливает ощущение каждого удара.
Разработчики также улучшили освещение, эффекты частиц и детализацию окружения, придав миру более мрачную и кинематографичную атмосферу. Добивания выглядят эффектнее, а переходы между приёмами — заметно плавнее.
Дата релиза пока не объявлена, но авторы отмечают, что проект находится на финальной стадии разработки и ориентирован на опытных поклонников серии.
И кто в этот KAЛ будет играть?
Те кому заплатят, те и будут играть.
Скажем так, это игра от японцев для японцев, ну или тех, кто понял. Нормисам/обывалам тут будет непонятно и неуютно.
Если бы картина мира была так проста и примитивна, то такой бизнес план как "Nioh 3" никогда бы не утвердили. Раз делают, значит есть план по продажам. А если он есть, значит есть фан база. И да, я буду играть)
Ну это всё тот же Нио,что и раньше.Ну добавить нормальные прыжки в соулс игру в 26 году,когда даже Мастер их уже додумался добавить при том ещё в 19 это,безусловно,сильно.Я куплю лишь потому,что мне прошлые 2 зашли + там боёвка офигенная и японский сеттинг мне нравится,но в плане развития,конечно,игра стагнирует.
Про стагнацию и отсутствие развития всегда в любой серии игр кто то да упомянет). Не в то время живем, когда в коммерческие продукты осмеливаются добавлять какие то заметные новшества. Но в этом есть и положительный момент, игра называется Nioh, Nioh и получим.
Но, тем не менее, насколько понимаю (но может и ошибаюсь), открытый мир завезут. Мне эта идея не оч нравится, но посмотрим как пойдет.
Да, и лично мне этого тоже хватает для покупки) Там не то что даже японский сеттинг, Nioh1-2 прям пронизаны японским мировосприятием, своим ведением бытия. Мне это оч нравится, что чувствуется, что игра прям реально японская, а не "голливудская" адаптация).
И опять горой Лута заваливать будут... Как же задалбывало занимается сортировкой всяких штанов и мечей коих было сверх меры...
Я прошел первые 2 части на платину и скажу честно... ничего нового.
Подскажите пожалуйста, в сравнении с дарк соулсами и секиро она сложнее ?
Заметно сложнее, особенно вторая часть. В первой хотя бы были билды, которые делали прохождение значительно проще, а вот во второй части более-менее уровняли, но те не менее прямые руки до сих пор рулят.
Она по сложности как раз между DS и Sekiro. Да и как в любом соулсе сложно только по началу, а потом когда уже всё разработано и смазано становится легко. И в Nioh1-2 лучшая боевая система в индустрии; всё лучшее от слешеров и сосаликов.
Лучная в чем? В то же казане на голову выше и динамичнее, темболее как можно сравнить соулы и секиро с ниохом, котой от соулсов имеет выносливость? Это вообще не сосалик
В этот раз секиро копирнули?
В каком месте?
Графоний пора завозить еб... в рот. Отличий от первой ноль.
Если эти разрабы графон завезут, 5070 раком встанет. Уж лучше так пусть 🤣
Ну конечно пора, железо сейчас стремительно дешевеет, самое время делать графический прорыв.
А каком графическом прорыве базар??? Ты где это увидел??? Речь про элементарную графику хотя бы уровня Секиро. Ниох выглядит как гOвно с PS3
сыграл бы, но то что игра снова будет игнорировать нажатия на своём катана движке, прогружать тектсуры и противников только через 10 метров - пропущу