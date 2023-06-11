Симулятор жизни в киберпанковом городе Nivalis получил новый атмосферный трейлер демонстрирующий геймплей и год релиза ©

Разработчик Ion Lands и издатель 505 Games выпустили новый трейлер к предстоящей киберпанковой игре Nivalis. Трейлер демонстрирует некоторые вещи, которые игроки могут делать, живя в городе Нивалис.

Судя по трейлеру, игроки смогут делать довольно много вещей, исследуя город Нивалис, включая рыбалку, катание на лодке и даже управление рестораном лапши с удивительно глубокой на вид системой управления. Трейлер также намекает на некую тьму под поверхностью, с плакатом о розыске серийного убийцы.

В Nivalis игрокам придется строить свою жизнь с самых низов, что, скорее всего, включает в себя необходимость заниматься случайными подработками, чтобы заработать достаточно денег, чтобы свести концы с концами.

Впервые Nivalis была представлена на прошлогодней выставке PC Gaming, и на этот раз мы можем сказать, что релиз предстоящей игры состоится в 2024 году.