Hello Games представила новое контентное обновление для No Man's Sky

Сегодня Hello Games представила очередное неожиданное и интересное обновление для No Man's Sky. Оно называется Adrift и предлагает совершенно иной способ погрузиться в масштабную научно-фантастическую вселенную, где игрок находится в полном одиночестве.

По словам разработчиков, когда No Man's Sky только вышла, в ощущении одиночества во вселенной было что-то уникальное. Глядя на предрелизные сборки, они вспомнили то время, когда в игре не было ни NPC (неигровых персонажей), ни магазинов.

В этом и заключается суть Adrift. Удаление любых других форм жизни означает отсутствие магазинов, торговли, кратчайших путей и помощи, что делает опыт выживания совершенно иным.

Эта альтернативная вселенная также более опасна: песчаные черви бродят на свободе, а яйца неведомых существ распространяются по планетам. Здания разрушаются и ржавеют, а немногие оставшиеся ориентиры - это могилы потерянных путешественников. Новый призрачный фрегат манит в космос, позволяя игрокам отвоевать кусочек этой одинокой вселенной. Кроме того, новый громадный звездолет-тягач «Железный гриф» обеспечивает безопасное убежище.

Вслед за добавлением кастомизации кораблей в предыдущем обновлении (ORBITAL) Hello Games вводит в игру множество новых возможностей кастомизации в Adrift. Это обновление должно было стать следующей экспедицией в No Man's Sky, чем оно и является, но оно переросло в обновление, наполненное улучшениями, новым уникальным геймплейным контентом и наградами. Полную информацию о патче можно найти вот здесь.

Это уже третье крупное бесплатное обновление No Man's Sky, выпущенное в 2024 году, и Hello Games пообещала, что впереди еще много интересного. Учитывая их послужной список обновлений, вполне справедливо ожидать как минимум два-три обновления до конца года.