Шон Мюррей поделился графиком развития No Man's Sky

Студия Hello Games продолжает активно поддерживать No Man’s Sky, и недавно глава команды Шон Мюррей представил график, демонстрирующий полную эволюцию проекта с момента релиза.

Изначально, в 2016 году, игра столкнулась с серьезной критикой: заявленные возможности оказались сильно преувеличены, а часть обещанного контента отсутствовала. Многие игроки тогда полагали, что проект так и не оправдает ожиданий.

Однако разработчики отказались от идеи оставить игру в таком состоянии. На протяжении последующих лет они последовательно выпускали масштабные обновления, добавляя новые механики, исправляя ошибки и улучшая техническую сторону. В игре появились строительство баз, полноценные многопользовательские режимы, а также значительные графические улучшения.

Представленный Мюрреем график наглядно отражает масштаб проделанной работы. Он показывает, насколько сильно изменился и вырос проект за годы поддержки, превратившись из неудачного релиза в один из самых активно развивающихся долгосрочных игровых сервисов.