Шон Мюррей поделился графиком развития No Man's Sky

Студия Hello Games продолжает активно поддерживать No Man’s Sky, и недавно глава команды Шон Мюррей представил график, демонстрирующий полную эволюцию проекта с момента релиза.
Изначально, в 2016 году, игра столкнулась с серьезной критикой: заявленные возможности оказались сильно преувеличены, а часть обещанного контента отсутствовала. Многие игроки тогда полагали, что проект так и не оправдает ожиданий.
Однако разработчики отказались от идеи оставить игру в таком состоянии. На протяжении последующих лет они последовательно выпускали масштабные обновления, добавляя новые механики, исправляя ошибки и улучшая техническую сторону. В игре появились строительство баз, полноценные многопользовательские режимы, а также значительные графические улучшения.
Представленный Мюрреем график наглядно отражает масштаб проделанной работы. Он показывает, насколько сильно изменился и вырос проект за годы поддержки, превратившись из неудачного релиза в один из самых активно развивающихся долгосрочных игровых сервисов.
No Man's Sky сидит на берегу глядя на трубы своих "убийц".
Вон, проплывает мимо старфилд ...
Так-то, Старфилд никогда и не позиционировался, как "убийца" No Man's Sky, у них просто есть некоторые схожие механики. Ну а вообще, ты сравниваешь одно гoвно с другим... ну, не сказать, что прям гoвном, но Немужиковое небо тоже, мягко говоря, не шедевр.
Ребята молодцы спору нет, какой был старт и какое обилие контента продолжают делать, без всяких обещаний и переносов.
Пыталась вкатиться в эту игру, но она в итоге осталась такой какой была на релизе, а именно развлекай себя сама, вот тебе инструмент для фарминга и больше ничего(
я как-то встречал фильм с похожим названием
Она и должна такой быть. Это песочница
Мультиплеер есть? А, его же на старте сделали, просто мир слишком большой 😆
Мультиплеер есть. Сейчас ты модешь или сразу на старте в мультике начать или в хабе собраться ради просто выживалки или выполнения миссий. Можно с рандомами, а можно закрытуую сессию с друзьями. Если повезёт то даже можно и рандомов встретить вне хаба.