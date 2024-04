Создатель No Man's Sky безумно радуется улучшению пользовательского рейтинга игры

Научно-фантастическая песочница No Man's Sky от студии Hello Games стала удивительным феноменом для всей игровой индустрии. Еще восемь лет назад это была одна из самых скандальных и явно незаконченных игр, а теперь спустя десятки масштабных обновлений это самый успешный проект от независимых разработчиков. Даже сейчас в Hello Games продолжают работать над улучшением No Man's Sky и радуются улучшению общей оценки игроков.

Даже если рейтинг игры вырос всего на 1%, это уже становится приятным достижением для команды разработчиков и большой радостью для руководителя разработки No Man's Sky Шона Мюррея. В социальных сетях разработчик отметил, что недавно проект достиг 78% положительных отзывов в цифровом магазине Steam. Несмотря на то, что он и его команда уже заняты новой игрой, он надеется, что в будущем рейтинг сможет достигнуть и 80%.

Ребята, мы только что подняли рейтинг до 78% положительных отзывов. В 2021 году мы достигли отметки в 70% положительных отзывов, на что ушло пять лет. С математической точки зрения каждый процентный пункт набрать гораздо сложнее, чем предыдущий. Я никогда не думал, что это возможно, но, ребята, возможно, однажды мы достигнем отметки 'Очень позитивных' (80%).

— заявил Шон Мюррей.

Такой результат для команды авторов No Man's Sky был бы крайне приятным событием, однако многие пользователи уже давно простили студию за неудачный запуск игры. В Steam проект собрал уже 224 000 пользовательских отзывов, которые наглядно показывают историю искупления, лучше самого рейтинга. Разработчикам же стоит полностью посвятить себя следующему, не менее амбициозному проекту — Light No Fire. Хотелось бы, чтобы его история релиза была более положительной и с таким же успешным последующим развитием.