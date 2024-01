Suda51 объяснил, почему герой No More Heroes 3 носит шейный корсет в начале игры

Учитывая безумие, бушующее в образах No More Heroes 3, никто не задавался вопросом, почему Трэвис Тачдаун носил ортопедический воротник в начале кампании, перед тем как превратиться в профессионального киллера, которого мы так хорошо знаем.

Что ж, Suda51 наконец-то ответил на вопрос, который до сих пор ему практически никто не задавал: "В годы между Travis Strikes Again: No More Heroes и No More Heroes 3 на Трэвиса напала Кимми Хауэлл", - объяснил автор в микрофон Destructoid.

Вы знаете, что она преследовала его в No More Heroes 2: Desperate Struggle и сказала, что вернется и убьет его, когда станет сильнее. В какой-то момент между двумя играми Кимми нанесла ему неожиданный удар, но он выжил и восстанавливался в мотеле No More Heroes.