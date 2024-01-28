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No More Heroes 3 27.08.2021
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Юмор
5.2 37 оценок

Suda51 объяснил, почему герой No More Heroes 3 носит шейный корсет в начале игры

butcher69
Новости

Учитывая безумие, бушующее в образах No More Heroes 3, никто не задавался вопросом, почему Трэвис Тачдаун носил ортопедический воротник в начале кампании, перед тем как превратиться в профессионального киллера, которого мы так хорошо знаем.

Что ж, Suda51 наконец-то ответил на вопрос, который до сих пор ему практически никто не задавал: "В годы между Travis Strikes Again: No More Heroes и No More Heroes 3 на Трэвиса напала Кимми Хауэлл", - объяснил автор в микрофон Destructoid.

Вы знаете, что она преследовала его в No More Heroes 2: Desperate Struggle и сказала, что вернется и убьет его, когда станет сильнее. В какой-то момент между двумя играми Кимми нанесла ему неожиданный удар, но он выжил и восстанавливался в мотеле No More Heroes.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
-zotik-

а он объяснил почему игра 21 года выглядит как игра ранних нулевых?

-1
OtelloMuffinCheck

Это фишка серии.

0
-zotik- OtelloMuffinCheck

выглядеть как г"вно? а что дум допустим изменился в графике? гта? ах да это называется прогресс, а не лень бестолковых людей, ой фишка серии

-1
GoliafJx -zotik-

Это называется "художественный стиль". Есть ведь пиксельные игры и их продолжают делать.

0