No Place Like Home 23.12.2020
7 10 оценок

Постапокалиптический фермерский симулятор No Place Like Home доберётся до Nintendo Switch в начале мая

©
monk70
Новости

Merge Games и Awaken Realms сообщили, что постапокалиптический фермерский симулятор No Place Like Home выйдет на Nintendo Switch с 4 мая.

Первоначально выпущенное в Steam в прошлом году, расслабляющее постапокалиптическое приключение впервые выйдет на консоли, а физические версии будут выпущены в июле этого года.

Окунитесь в мир, где человечество разгромило Землю и сбежало на Марс. Вам предстоит восстановить ландшафт и отстроить свою семейную ферму. Оставшиеся должны заняться уборкой оставленного беспорядка, восстановлением естественного баланса и началом нового. Учитесь на ошибках прошлого, чтобы создать светлое будущее для своей фермы, своей деревни и всей планеты.

Расчистка, переработка, ремесло, приготовление пищи, торговля и многое другое являются ключом к превращению пустошей в сельскохозяйственные угодья, где люди процветают. Но это гораздо больше, чем один человек. Поскольку деревня и община развиваются из семян цивилизации, то же самое происходит и с возможностями. В этом выздоравливающем мире есть свобода двигаться во многих направлениях.

Консоли Трейлеры
0
0
Последние посты по игре No Place Like Home
No Place Like Home "Трейнер +8" [UPD: 15.05.2022] {ColonelRVH / WeMod}
No Place Like Home "Трейнер +8" [UPD: 15.05.2022] {ColonelRVH / WeMod}
Полная версия No Place Like Home стала доступна для ПК в Steam
Полная версия No Place Like Home стала доступна для ПК в Steam
No Place Like Home: Таблица для Cheat Engine [0.34.258] {ColonelRVH}
No Place Like Home: Таблица для Cheat Engine [0.34.258] {ColonelRVH}
Комментарии: 0
Ваш комментарий