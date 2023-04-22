Постапокалиптический фермерский симулятор No Place Like Home доберётся до Nintendo Switch в начале мая ©

Merge Games и Awaken Realms сообщили, что постапокалиптический фермерский симулятор No Place Like Home выйдет на Nintendo Switch с 4 мая.

Первоначально выпущенное в Steam в прошлом году, расслабляющее постапокалиптическое приключение впервые выйдет на консоли, а физические версии будут выпущены в июле этого года.

Окунитесь в мир, где человечество разгромило Землю и сбежало на Марс. Вам предстоит восстановить ландшафт и отстроить свою семейную ферму. Оставшиеся должны заняться уборкой оставленного беспорядка, восстановлением естественного баланса и началом нового. Учитесь на ошибках прошлого, чтобы создать светлое будущее для своей фермы, своей деревни и всей планеты.

Расчистка, переработка, ремесло, приготовление пищи, торговля и многое другое являются ключом к превращению пустошей в сельскохозяйственные угодья, где люди процветают. Но это гораздо больше, чем один человек. Поскольку деревня и община развиваются из семян цивилизации, то же самое происходит и с возможностями. В этом выздоравливающем мире есть свобода двигаться во многих направлениях.