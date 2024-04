"No Rest for the Wicked - это наш "Властелин колец"": Томас Малер рассказал об амбициях и будущем своего проекта

No Rest for the Wicked вышла в ранний доступ больше недели назад. Многие игроки уже успели опробовать творение создателей популярной серии Ori и поделиться своими мнениями и вопросами с самим главой Moon Studios Томасом Малером, который ответил на них постом на сайте X.

Разработчик решительно опроверг информацию о том, что он забросит игру после выхода версии 1.0. По его словам, все будет с точностью до наоборот. Студия планирует развивать игру дальше и уже создала много нового контента, о котором мы пока ничего не слышали.

Далее разработчик сравнил No Rest for the Wicked с "Властелином колец". А именно, полная версия игры должна стать аналогом первой части трилогии - "Братство кольца". За этой частью последовало еще много приключений в Средиземье, и то же самое должно произойти с данной ARPG.

No Rest for the Wicked - это наш "Властелин колец". Если продолжить аналогию, то то, что мы сделали до сих пор, сродни тестированию первых кусочков. Версия 1.0 станет нашей "Братством кольца". И, как вы все знаете, после этой части было еще много приключений.

Затем создатель дал понять, что разработка No Rest for the Wicked будет продолжаться в течение следующих 5-10 лет. Этот проект должен стать своего рода «магнум опусом» Moon Studios и внести вклад в развитие всего жанра ARPG.