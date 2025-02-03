Стратегия Norland получила масштабное обновление, добавляющее новую механику политического манипулирования. Теперь игроки могут превращать других правителей в своих марионеток, заставляя их выполнять приказы – от поддержки золотом до похищений, грабежей и убийств.

Обновление (пока что в бета-версии) позволяет устанавливать особые отношения с соседними лордами. Если уровень доверия превышает 90 пунктов, они начинают видеть в вас идола и полностью подчиняются. Это открывает новые тактические возможности, но также создает угрозу, ведь соперники могут использовать ту же механику против вас.

Патч №32 — лишь часть крупных изменений. В январских обновлениях в Norland появились трехмерные ландшафты и переработанная система визитов, добавившая новые роли NPC: соблазнителя, манипулятора и азартного игрока.

Norland доступна на PC.