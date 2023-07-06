Тактический карточный рогалик Oaken покинет ранний доступ 20 июля ©

Тактический карточный баттл-рогалик Oaken выйдет из раннего доступа и будет запущен 20 июля для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG, объявили издатели Goblinz Publishing и Red Art Games, а также разработчик Laki Studios.

Oaken впервые вышла в Early Access для ПК через Steam и GOG 3 мая 2022 года.

Мир Oaken - это мифическое место, существующее в непросто определенном пространстве и времени. Он раскинулся среди ветвей Великого Дуба. Его обитатели - духи, которые слушают один и тот же голос, называемый Песней Дуба.

Потеря этого голоса начинает череду событий, ведущих к борьбе, которая может либо исцелить, либо уничтожить Великий Дуб.