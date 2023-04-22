Для твин-стик шутера с элементами roguelite Odinfall стартовал открытый плейтест ©

Ember Paw Games и Fireshine Games объявили об открытии альфа-версии твин-стик шутера с элементами roguelite Odinfall, которую можно загрузить через Steam Playtest. В игру можно играть до 3 мая.

Отомстите в постапокалиптическом мире, играя за сокрушительного Киберсеркера, вооружитесь двуручным оружием в два раза больше, чем маниакальный гном-пулемет, или бросьте врагов в панику, играя за чертового ВИКИНГА-ЛОСА. Откройте для себя возмутительное оружие и настраивайте его с помощью бесконечных модификаций. Пройдите через апокалиптические пустоши по процедурно сгенерированным трассам и проложите свой собственный маршрут с разрушаемыми уровнями. И помните: следующий заезд может стать решающим.

Odinfall выходит этим летом в раннем доступе Steam.