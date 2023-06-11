В Steam вышла новая демо-версия roguelite-шутера Odinfall на тему викингов ©

Издатель инди-игр Fireshine Games из Лондона (Великобритания) и разработчик инди-игр Ember Paw Games из Скёвде (Швеция) объявили, что они выпустили совершенно новую демоверсию своего твин-стик-шутера на тему викингов в жанре roguelite «Odinfall», которая уже доступна прямо сейчас для ПК в течение ограниченного времени в Steam.

Odinfall – это неистово быстрая игра в жанре rogueliteи, в которой группа скандинавских воинов-неудачников отправляется в путешествие, чтобы не дать Одину спровоцировать второй Рагнарок.

Прорывайтесь через апокалиптические пустоши на процедурно сгенерированных трассах и проложите свой собственный маршрут с разрушаемыми уровнями. Улучшайте своего персонажа, открывайте невероятное оружие и настраивайте свое снаряжение с помощью бесконечного набора комбинаций модов. Потому что одного конца света было недостаточно.