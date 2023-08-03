Продажи серии Okami превысили 4 млн копий по всему миру ©

Компания Capcom недавно обновила раздел данных о продажах на своем официальном сайте, посвященном связям с инвесторами, и представила множество самых продаваемых игровых франшиз.

Однако, вероятно, наиболее значительным событием стала игра Okami. По состоянию на сентябрь 2022 года было заявлено, что продажи серии составили около 3,8 млн копий, но теперь появилась новая информация о том, что она наконец-то достигла 4 млн копий.

Стоит отметить, что в эту цифру входят все порты, которые получила оригинальная игра, а также продажи Okamiden, часто забываемого сиквела, вышедшего эксклюзивно для DS. И хотя вряд ли в ближайшее время с Okami произойдет что-то значительное, приятно видеть, что она достигла этого рубежа.

Okami - это приключенческая игра, созданная разработчиком Clover Studio и издателем Capcom. Изначально игра вышла для PlayStation 2, а затем получила порты для Nintendo Wii, PlayStation 3, Nintendo Switch, Xbox One и ПК.

Игроки управляют богиней солнца Аматерасу в образе волчицы, которая отправляется в путешествие, чтобы спасти землю от тьмы. Основная игровая механика - рисование чернилами определенных фигур, с помощью которых выполняются различные умения, воздействующие на врагов и окружающую среду. В итоге игра получила продолжение под названием Okamiden на DS.