Представлен трейлер сюжетного приключения от первого лица Once Alive

Вышел новый трейлер к игре Once Alive — грядущему сюжетному приключению от первого лица. В ролике показаны различные локации для исследования и головоломки, с которыми предстоит столкнуться игрокам.

Действие Once Alive разворачивается в заброшенном поселении HaustVille в постапокалиптическом мире. Игроки отправятся в путешествие по таинственным пустошам, чтобы раскрыть причину исчезновения последних выживших в этом забытом месте.

Релиз Once Alive намечен на 18 ноября 2024 года, и игра станет доступна на PC в Steam.