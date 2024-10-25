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Once Alive 18.11.2024
Адвенчура, Инди, От первого лица, Постапокалипсис
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Представлен трейлер сюжетного приключения от первого лица Once Alive

butcher69
Новости

Вышел новый трейлер к игре Once Alive — грядущему сюжетному приключению от первого лица. В ролике показаны различные локации для исследования и головоломки, с которыми предстоит столкнуться игрокам.

Действие Once Alive разворачивается в заброшенном поселении HaustVille в постапокалиптическом мире. Игроки отправятся в путешествие по таинственным пустошам, чтобы раскрыть причину исчезновения последних выживших в этом забытом месте.

Релиз Once Alive намечен на 18 ноября 2024 года, и игра станет доступна на PC в Steam.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
антон фекалис

трейлер не понятный. как всегда ни геймплея ничего просто склейка из катсцен

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