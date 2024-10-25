Представлен трейлер сюжетного приключения от первого лица Once Alive

Вышел новый трейлер к игре Once Alive — грядущему сюжетному приключению от первого лица. В ролике показаны различные локации для исследования и головоломки, с которыми предстоит столкнуться игрокам.
Действие Once Alive разворачивается в заброшенном поселении HaustVille в постапокалиптическом мире. Игроки отправятся в путешествие по таинственным пустошам, чтобы раскрыть причину исчезновения последних выживших в этом забытом месте.
Релиз Once Alive намечен на 18 ноября 2024 года, и игра станет доступна на PC в Steam.
трейлер не понятный. как всегда ни геймплея ничего просто склейка из катсцен