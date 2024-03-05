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Once Human 3-й квартал 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Постапокалипсис
7.1 48 оценок

28 марта 2024 года стартует второй бета-тест постапокалиптического шутера Once Human

pervosid
Новости

Все игроки, которые участвовали в предыдущем бета тестировании, автоматически получают доступ к предстоящему бета тестированию, используя для входа учетную запись из предыдущего бета тестирования. Для новых игроков фаза предварительной загрузки начнётся за несколько дней до запуска бета-теста и завершится по достижении 150 000 загрузок. Бета-версия будет включать в себя мобильную версию (Android и iOS). Игроки могут подать заявку к доступу мобильной версии на официальном сайте.

Счастливчики, выбранные для тестирования мобильной версии, также получат доступ к версии для ПК.

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