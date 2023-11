Новый бета-тест игры на выживание в открытом мире Once Human состоится 7 декабря

Once Human, игра на выживание в песочнице, разработанная Starry Studio, 7 декабря запускает новый бета-тест для ПК. Этот тест будет включать в себя некоторые новейшие игровые функции, ранее раскрытые командой разработчиков, и предоставит участникам возможность получить практический опыт этой долгожданной игры. Игроки, которые предварительно зарегистрируются на официальном сайте игры, смогут получить награду первооткрывателя, когда начнется бета-тестирование.

Once Human, разработанная Starry Studio, — это компьютерная игра на выживание, действие которой происходит в открытом мире-песочнице, где игроки объединяются для борьбы с Аберрантами, гротескно мутировавшими монстрами, опустошающими человечество и разрушающими города. Once Human, выполненная в стиле New Weird, создает уникальную, грандиозную и жуткую игру с открытым миром, действие которой происходит в постапокалиптическом мире.

В Once Human игроки будут стремиться выжить в мире, загрязненном инопланетной субстанцией, получившей название «Звездная пыль», где за каждым углом скрываются гротескные монстры и деформированные мутации неизвестного происхождения, а плоды человеческой цивилизации рассыпались в одночасье. Среди самых невероятных катастроф, с которыми когда-либо сталкивалось человечество, игроки возьмут на себя роль Меты, объединившись с другими игроками, чтобы отстоять справедливость и свободу в сошедшем с ума мире.