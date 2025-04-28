Once Human получила важное обновление на мобильных устройствах

Разработчики Once Human выпустили значимое обновление для мобильной версии игры, сосредоточенное на улучшении графики и производительности после многочисленных отзывов игроков. Техническая команда завершила первый этап оптимизаций, которые применяются без необходимости обновления сервера — достаточно перезапустить клиент.

Основные изменения включают: раздельную настройку частоты кадров и графических параметров для устройств среднего и высокого класса, улучшенный рендеринг эффектов, повышение детализации текстур и местности, функцию повышения резкости изображения на совместимых устройствах, а также адаптивное разрешение для экранов большого размера.

Разработчики также создали специальную рабочую группу для борьбы с лагами и техническими проблемами. Команда обещает регулярно информировать сообщество о прогрессе.