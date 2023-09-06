Стратегия по сбору колод One More Gate: A Wakfu Legend получит полную версию 12 сентября ©

Ankama, разработчик и издатель трансмедийной лицензии Wakfu (сериал, комикс, MMORPG), сообщила сегодня, что их игра One More Gate: A Wakfu Legend выйдет из раннего доступа и будет полностью выпущена на ПК в Steam, Mac 12 сентября. Версия для Nintendo Switch будет доступна позднее в этом году.

Посмотрите анимационный трейлер видеоигры в легендарном стиле Ankama. Следуйте за Оропо в его поисках доступа к магическим порталам и победите врагов, встающих на его пути. Вас ждет эпическое приключение, в котором магия и тайна объединяются, создавая незабываемые впечатления.

В One More Gate погрузитесь в самое сердце приключений вместе с Оропо, загадочным Элиотропом, мастером и основателем Братства Забытых, группы божественных детей, брошенных своими создателями. Искатели приключений умело жонглируют тремя типами карт с важными значениями: атака, защита и усиление. Объединив эти элементы, они смогут создавать разрушительные комбинации, чтобы одержать победу над своими противниками.

Чтобы стать сильнее, игроки смогут покупать карты и улучшать свои наборы карт, посещая городской магазин. Там же у них будет возможность отдохнуть и пообщаться с колоритными персонажами. По мере продвижения от уровня к уровню они будут наращивать свою мощь, чтобы гарантировать, что каждая попытка окажется стоящей. Наконец, специальная шкала под названием «Шкала Вакфу» откроет Высшую Силу, как только она будет достигнута.