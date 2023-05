Для One Piece Odyssey вышло дополнение Reunion of Memories ©

Издатель и разработчик видеоигр Bandai Namco Entertainment сегодня выпустил Reunion of Memories, привнеся новых персонажей и новые приключения в One Piece Odyssey, одну из лучших игр, основанных на культовой аниме-франшизе. Новый DLC, который будет доступен после прохождения основной игры, теперь доступен для покупки и также включен в сезонный абонемент игры. One Piece Odyssey и загружаемый контент Reunion of Memories доступны на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

В Reunion of Memories Луффи и Пираты Соломенной Шляпы снова оказались в ловушке в Мемории, мире, созданном из их воспоминаний. Когда игроки отправятся в это новое путешествие, они встретят знакомые персонажи из канона серии, такие как Михавк, Перона, Энеру и Белоус. В истинном духе One Piece эти персонажи будут играть свою роль, помогая или препятствуя Пиратам Соломенной Шляпы в их стремлении, на этот раз, чтобы раз и навсегда сбежать из Мемории.

В Reunion of Memories также представлены захватывающие новые игровые системы, которые кардинально меняют впечатления от One Piece Odyssey. К ним относятся сражения с ограниченным порядком, в которых столкновения с более сильными врагами и опасные ситуации ставят игрока в условия, требующие более стратегического подхода. Еще одним новым дополнением является Captain's Selections, где игроки могут выбирать из разветвленной сюжетной линии и менять свой опыт игры, обеспечивая более глубокий уровень погружения.