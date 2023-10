Десять минут геймплея One Punch Man: World ©

GameInformer опубликовал видеоролик с десятью минутами свежего геймплея из One Punch Man: World. В этом ролике мы видим, как выглядит игра и как устроены бои. Это очень интересный ролик, поэтому обязательно посмотрите его, если вы являетесь поклонником манги/аниме.



В One Punch Man: World вы сможете разблокировать и прокачивать своих любимых героев из аниме "Ванпанчмен", таких как Генос. Кроме того, в центре Ассоциация Героев вы сможете встретить друзей, выполнить задания и объединить усилия для борьбы с врагами.



Бои в One Punch Man: World позволят вам в нужный момент уклониться от удара, провести искусное комбо и использовать потрясающие ультимативные приемы. Кроме того, все ваши любимые герои манги и аниме смогут опробовать новые приемы. Как и в других играх, созданных по мотивам манги и аниме, One Punch Man: World будет содержать все потрясающие моменты из первого сезона.



Наконец, вы сможете бродить по Городу Z, участвовать в дополнительных забавах и мини-играх, пытаясь подняться вверх по таблицам лидеров.

One Punch Man: World выйдет как на ПК, так и на смартфонах, поэтому можно предположить, что это будет условно-бесплатная игра. Поэтому будем надеяться, что это не будет очередная гача или другая донат-помойка.