Десять минут геймплея One Punch Man: World

Многопользовательский боевик, который позволит вам окунуться в мир супергероев и суперзлодеев, где правит Сайтама — самый сильный и скучающий герой вселенной. Он может уничтожить любого соперника одним ударом, но ему не хватает настоящего вызова.

В этой игре вам предстоит открывать и развивать героев, выполнять различные миссии, переживать лучшие моменты из аниме и объединяться с другими игроками для прохождения рейдов.

В боях вы должны быть ловкими и быстрыми, чтобы уворачиваться от атак противников и наносить им ответные удары. Вам необходимо умело использовать свои навыки, чтобы сочетать их в эффектные комбо, которые повысят ваш урон и дадут вам преимущество. Нужно быть готовым к любым сюрпризам, которые могут изменить ход битвы.