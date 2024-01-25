Новый трейлер Outcast - A New Beginning посвящён старту предзаказов

Приготовьтесь отправиться в эпическое путешествие в Адельфу. Последний трейлер Outcast - A New Beginning приглашает вас исследовать планету и углубиться в жизнь ее жителей, таланов, и их увлекательную культуру. Эти мирные и очаровательные люди теперь столкнулись с серьезной угрозой со стороны безжалостных захватчиков. ротивление?

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Улучшения оружия, инопланетяне и монстры (которые также могут быть хищниками) — все это вы найдете в предстоящем приключенческом боевике Outcast — A New Beginning с открытым миром от Appeal Studio и THQ Nordic. Играйте за Каттера Слэйда, бывшего морского котика, и завоевывайте доверие местных таланцев. Участвуйте в партизанской войне, например уничтожайте вражеские конвои с боеприпасами, чтобы ослабить базы, и свободно выбирайте, где начать следующую атаку, определяя успех Таланского восстания.