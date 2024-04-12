Outer Terror выходит на консоли

Экшен-рогалик, который предлагает вам попытаться выжить в кошмарном мире, населённом ужасающими тварями. Вам необходимо сражаться с тысячами врагов, которые будут атаковать вас со всех сторон. Вы можете использовать разнообразное оружие и предметы, которые вы найдёте на своём пути, чтобы повысить свои шансы на выживание.

Игра состоит из пяти глав с разной тематикой и атмосферой. В каждой главе вас ждут свои испытания: ловушки, секреты и боссы. На выбор доступно 10 героев, обладающих уникальным оружием и способностями.