Outer Terror выходит на консоли

Outer Terror — это шутер, в котором вы сражаетесь с огромным количеством потусторонних космических существ. Соберите нелепый арсенал оружия и разбейте, бесконечные волны ужасающих существ в этом стильном рогалике, отдающем дань уважения фильмам категории B и комиксам Золотого века ужасов 80-х и 90-х годов.
Исследуйте и выживайте в разнообразных условиях пяти глав с уникальной тематикой, в которых представлены 10 игровых персонажей. Каждый со своим фирменным оружием, образующих антологию классических ужастиков. Каждая карта огромна, и, исследуя ее, игроки откроют для себя другие убежища и сокровища выживших.