Геймплейный трейлер коллаборации "Overwatch 2 x Street Fighter 6"

Если вы поклонник серии файтингов по Street Fighter, то у разработчиков Overwatch 2 хорошие новости для вас. Завтра в игре стартует событие в честь коллаборации с этой франшизой.

Только что разработчики Overwatch 2 опубликовали геймплейный трейлер, в котором продемонстрировали тематические облики в честь персонажей Street Fighter. Судя по всему, персонажи игры получат не только новые тематические облики, но и особые анимации, позы, фразы и визуальные эффекты для них.

Тематические облики получат:

Юнона - Чунь Ли;

Роковая вдова - Кэмми;

Кирико - Джури;

Хандзо - Рю;

Уинстон - Бланка;

Дзенъятта - Далсим;

Сигма - М. Байсон;

Солдат-76 - Гайл.

Облики коллаборации будут продаваться в 3 наборах:

Набор 1: легендарки Юноны, Хандзо, и Дзенъятты + эпик Сигмы (и их косметика);

Набор 2: облики Кирико, Вдовы, Уинстона и Солдата-76 (и их косметика);

Ультранабор: все 8 скинов и их косметика.

*На момент публикации материала их стоимость неизвестна.

Не забыли разработчики и о бесплатных наградах. Во время события будут доступны испытания, за выполнение которых дадут опыт для прокачки боевого пропуска, граффити, реплики и звание «Уличный боец».

Событие начнется в игре завтра вечером - 20 мая (в 21:00 по МСК) и продлится до 2 июня.

Анонсирующий трейлер события можно посмотреть ниже.