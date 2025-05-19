ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 558 оценок

Геймплейный трейлер коллаборации "Overwatch 2 x Street Fighter 6"

Solstice Solstice

Если вы поклонник серии файтингов по Street Fighter, то у разработчиков Overwatch 2 хорошие новости для вас. Завтра в игре стартует событие в честь коллаборации с этой франшизой.

Только что разработчики Overwatch 2 опубликовали геймплейный трейлер, в котором продемонстрировали тематические облики в честь персонажей Street Fighter. Судя по всему, персонажи игры получат не только новые тематические облики, но и особые анимации, позы, фразы и визуальные эффекты для них.

Тематические облики получат:

  • Юнона - Чунь Ли;
  • Роковая вдова - Кэмми;
  • Кирико - Джури;
  • Хандзо - Рю;
  • Уинстон - Бланка;
  • Дзенъятта - Далсим;
  • Сигма - М. Байсон;
  • Солдат-76 - Гайл.
+ ещё 2 картинки

Облики коллаборации будут продаваться в 3 наборах:

  • Набор 1: легендарки Юноны, Хандзо, и Дзенъятты + эпик Сигмы (и их косметика);
  • Набор 2: облики Кирико, Вдовы, Уинстона и Солдата-76 (и их косметика);
  • Ультранабор: все 8 скинов и их косметика.

*На момент публикации материала их стоимость неизвестна.

Не забыли разработчики и о бесплатных наградах. Во время события будут доступны испытания, за выполнение которых дадут опыт для прокачки боевого пропуска, граффити, реплики и звание «Уличный боец».

Событие начнется в игре завтра вечером - 20 мая (в 21:00 по МСК) и продлится до 2 июня.

Анонсирующий трейлер события можно посмотреть ниже.

Анонсирована коллаборация Overwatch 2 x Street Fighter 6
4
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Diablonos

Blizzard в своем репертуаре.

4
2BLaraSex

Вдова хорошо вышла, а ныли, что на нее шорты надели. Эта сетка хорошо смотрится.

Кирико тоже норм в роли Джури, хотя ей сиськи почему-то зацензурили. Что там цензурить-то?

2
Feliskotta

Главное что бы гувно из овердроча в SF6 не пихали..

1
Kamishini1993

Кайф $70 за 8 скинчиков и сопутствующую косметику

GameOver-inc

Почему именно сраная Кирико на Джури, есть же Сомбра или тянусы получше

5рен68ону6о7нг6г6ренш7он6

У вдовы костюм не правильный.