Геймплейный трейлер коллаборации "Overwatch 2 x Street Fighter 6"

Если вы поклонник серии файтингов по Street Fighter, то у разработчиков Overwatch 2 хорошие новости для вас. Завтра в игре стартует событие в честь коллаборации с этой франшизой.
Только что разработчики Overwatch 2 опубликовали геймплейный трейлер, в котором продемонстрировали тематические облики в честь персонажей Street Fighter. Судя по всему, персонажи игры получат не только новые тематические облики, но и особые анимации, позы, фразы и визуальные эффекты для них.
Тематические облики получат:
- Юнона - Чунь Ли;
- Роковая вдова - Кэмми;
- Кирико - Джури;
- Хандзо - Рю;
- Уинстон - Бланка;
- Дзенъятта - Далсим;
- Сигма - М. Байсон;
- Солдат-76 - Гайл.
Облики коллаборации будут продаваться в 3 наборах:
- Набор 1: легендарки Юноны, Хандзо, и Дзенъятты + эпик Сигмы (и их косметика);
- Набор 2: облики Кирико, Вдовы, Уинстона и Солдата-76 (и их косметика);
- Ультранабор: все 8 скинов и их косметика.
*На момент публикации материала их стоимость неизвестна.
Не забыли разработчики и о бесплатных наградах. Во время события будут доступны испытания, за выполнение которых дадут опыт для прокачки боевого пропуска, граффити, реплики и звание «Уличный боец».
Событие начнется в игре завтра вечером - 20 мая (в 21:00 по МСК) и продлится до 2 июня.
Анонсирующий трейлер события можно посмотреть ниже.
Blizzard в своем репертуаре.
Вдова хорошо вышла, а ныли, что на нее шорты надели. Эта сетка хорошо смотрится.
Кирико тоже норм в роли Джури, хотя ей сиськи почему-то зацензурили. Что там цензурить-то?
Главное что бы гувно из овердроча в SF6 не пихали..
Кайф $70 за 8 скинчиков и сопутствующую косметику
Почему именно сраная Кирико на Джури, есть же Сомбра или тянусы получше
У вдовы костюм не правильный.