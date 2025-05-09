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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 558 оценок

Анонсирована коллаборация Overwatch 2 x Street Fighter 6

Solstice Solstice

Случилось то, чего так многие из вас могли ожидать: разработчики Overwatch 2 анонсировали коллаборацию-событие со знаменитой серией файтингов Street Fighter. Об этом анонсе Blizzard совместно с Capcom объявили на выставке Evo Japan 2025. Вместе с анонсом был опубликован соответствующий трейлер.

Тематические облики получат:

  • Юнона - Чунь Ли;
  • Роковая вдова - Кэмми;
  • Кирико - Джури;
  • Хандзо - Рю;
  • Уинстон - Бланка;
  • Дзенъятта - Далсим;
  • Сигма - М. Байсон;
  • Солдат-76 - Гайл.

Событие начнется в игре вечером 20 мая (в 21:00 МСК). Больше подробностей разработчики игры опубликуют ближе к запуску события.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Oshiro Mugen

Я что-то проспал? Что за странные коллабы пошли? От ведьмака в Dead by Daylight я все ещё в холодном поту нахожусь

3