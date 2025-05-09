Анонсирована коллаборация Overwatch 2 x Street Fighter 6

Случилось то, чего так многие из вас могли ожидать: разработчики Overwatch 2 анонсировали коллаборацию-событие со знаменитой серией файтингов Street Fighter. Об этом анонсе Blizzard совместно с Capcom объявили на выставке Evo Japan 2025. Вместе с анонсом был опубликован соответствующий трейлер.
Тематические облики получат:
- Юнона - Чунь Ли;
- Роковая вдова - Кэмми;
- Кирико - Джури;
- Хандзо - Рю;
- Уинстон - Бланка;
- Дзенъятта - Далсим;
- Сигма - М. Байсон;
- Солдат-76 - Гайл.
Событие начнется в игре вечером 20 мая (в 21:00 МСК). Больше подробностей разработчики игры опубликуют ближе к запуску события.
Я что-то проспал? Что за странные коллабы пошли? От ведьмака в Dead by Daylight я все ещё в холодном поту нахожусь