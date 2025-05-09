Анонсирована коллаборация Overwatch 2 x Street Fighter 6

Случилось то, чего так многие из вас могли ожидать: разработчики Overwatch 2 анонсировали коллаборацию-событие со знаменитой серией файтингов Street Fighter. Об этом анонсе Blizzard совместно с Capcom объявили на выставке Evo Japan 2025. Вместе с анонсом был опубликован соответствующий трейлер.

Тематические облики получат:

Юнона - Чунь Ли;

Роковая вдова - Кэмми;

Кирико - Джури;

Хандзо - Рю;

Уинстон - Бланка;

Дзенъятта - Далсим;

Сигма - М. Байсон;

Солдат-76 - Гайл.

Событие начнется в игре вечером 20 мая (в 21:00 МСК). Больше подробностей разработчики игры опубликуют ближе к запуску события.