Overwatch 2 попала в топ-20 самых популярных игр 2023 года на PS5

Overwatch 2 заняла 11 место в списке самых популярных в 2023 году игр на PlayStation 5.
Об этом сообщил портал TrueTrophies, проанализировав данные 3,2 миллиона активных учётных записей PSN. 1 место заняла Call of Duty: Modern Warfare II, 2 место — Fortnite, а 3-е — Grand Theft Auto V.
Overwatch 2 идет сразу после Marvel's Spider-Man: Miles Morales (10-е место). Несмотря на то, что в прошлом году Overwatch 2 занимала 6-е место по популярности на PlayStation 5 и упала на 11-е, это всё равно очень хороший результат для консолей. На 12-м, кстати, находится Apex Legends.
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Если бы игру не убили - была бы в тройке.
Это Близзард, вечные правки баланса, а теперь и лутбоксы.