Разработчики Overwatch 2 внесли новые коррективы в работу системы подбора матчей

Для Overwatch 2 вышло срочное исправление для групп с большим и малым разбросом в рейтинге.
По словам главного дизайнера героев Алека Доусона, это изменение должно уменьшить время поиска матча. Кроме того, теперь игроки на ранге «Элита» могут объединяться в группы с малым разбросом, если разница в рейтинге участников составляет не более 3 дивизионов.
Разработчики продолжат следить за ситуацией в Соревновательном режиме. Также Доусон отметил, что изменения 10 сезона положительно сказались на качестве матчей у большинства игроков, но систему еще будут дорабатывать.
Цитата: Alec Dawson
Мы внесли некоторые изменения в систему подбора игроков, нацеленные на введенные в 10 сезоне группы широкого разброса рейтинга. В целом, эти изменения должны сократить время ожидания в очереди. Игроки "Элиты" теперь могут собираться в группу узкого разброса, если ее участники находятся в диапазоне 3 дивизионов друг от друга. Мы будем наблюдать за этими изменениями в течение следующей пары дней. В целом изменения 10 сезона значительно улучшили качество матчей для большинства игроков (великая победа!). Команда продолжит доводить до ума и вносить коррективы в выделяющиеся ситуации.