Трейлер нового героя Overwatch 2 - Азарт

Разработчики Overwatch 2 опубликовали анимированный ролик, в котором представили нового героя по имени Азарт. Ранее разработчики публиковали тизер нового героя на карте "Университет оазиса", где стены в помещении возрождения были разрисованы в граффити группировки "Phreaks".

Разработчики не опубликовали описание способностей нового героя, но известно, что его роль - танк. Кроме того, было обьявлено, что любой желащий сможет сыграть за нового героя в течении теста с 22 по 25 ноября. Новый герой появится в игре с запуском 14 сезона.

Если вы ввязались в это с ним, то вы ввязались в это на всю жизнь. Посмотрите, какой хаос он и Фрики устроили в Оазисе в нашем новом трейлере "Опасная тактика". Поиграйте за нашего нового героя-танка Азарта в течение ограниченного времени с 22 по 25 ноября, прежде чем он официально появится в 14 сезоне.