Netflix провела увольнения в студии создателей Oxenfree

По данным Game Developer, Netflix уволила несколько сотрудников студии Night School, известной по серии Oxenfree. Источники сообщают, что сокращения произошли в январе и стали неожиданностью для сотрудников.

Netflix приобрела Night School в 2021 году, сделав ее первым разработчиком в своем игровом подразделении. Однако в последние месяцы компания пересматривает свою игровую стратегию, закрывая проекты и студии. В октябре 2024 года была распущена Team Blue – ААА-студия, куда привлекли опытных разработчиков из Overwatch, Halo и God of War. В ноябре Netflix также удалила большинство своих интерактивных шоу, таких как Bandersnatch.

Несмотря на реорганизацию, компания продолжает развивать игровое направление. В декабре 2024 года она выпустила мобильную игру Squid Game: Unleashed, а недавно анонсировала эксклюзивные мобильные игры по WWE 2K.